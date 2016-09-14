Один из трагически погибших в Баку был капитаном полиции

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Один из погибших в водном колодце в Баку на прошлой неделе был сотрудником полиции.

Как сообщает Report, погибший в Сабунчинском районе при трагических обстоятельствах 42-летний Эльшад Ибрагимов был капитаном полиции и работал в должности командира взвода в Главном управлении охраны.

Напомним, что случай произошел 8 сентября. В центр управления кризисными ситуациями министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в колодец глубиной около 20 м на территории Сабунчинского района Баку упали 2 человека. На место происшествия были привлечены спасатели МЧС и Государственной службы спасения на водах, которые извлекли из воды тела Ибрагимова Эльшада Ариф оглу 1974 года рождения и Докторова Анатолия Дмитриевича 1961 года рождения и передали соответствующим органам.