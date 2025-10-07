Один из шести пострадавших в ДТП в Сальяне скончался

Один из шести пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Сальяне скончался в больнице.

Как сообщает аранское бюро Report, несмотря на усилия врачей, местный житель Сабухи Шакир оглу Мамедов (1990 г.р.) скончался в Ширванской городской центральной больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии.

Отметим, что инцидент произошел в селе Кюрсянги Сальянского района. При столкновении двух автомобилей "ВАЗ-2107", помимо С. Мамедова, травмы получили жители Сальяна Джафаров Джейхун Орудж оглу (1987 г.р.), Джафарова Айтекин Хафиз гызы (1996), Джафарова Нармина Джошгун гызы (2002), Джафарли Ханым Джейхун гызы (2016) и Джафарли Эшгин Джейхун оглу (2017).

Все пятеро находились в одном автомобиле, и были членами одной семьи.

По факту ведется расследование.