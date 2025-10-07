Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Происшествия
    • 07 октября, 2025
    • 23:51
    Один из шести пострадавших в ДТП в Сальяне скончался

    Один из шести пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Сальяне скончался в больнице.

    Как сообщает аранское бюро Report, несмотря на усилия врачей, местный житель Сабухи Шакир оглу Мамедов (1990 г.р.) скончался в Ширванской городской центральной больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии.

    Отметим, что инцидент произошел в селе Кюрсянги Сальянского района. При столкновении двух автомобилей "ВАЗ-2107", помимо С. Мамедова, травмы получили жители Сальяна Джафаров Джейхун Орудж оглу (1987 г.р.), Джафарова Айтекин Хафиз гызы (1996), Джафарова Нармина Джошгун гызы (2002), Джафарли Ханым Джейхун гызы (2016) и Джафарли Эшгин Джейхун оглу (2017).

    Все пятеро находились в одном автомобиле, и были членами одной семьи.

    По факту ведется расследование.

    ДТП Сальянский район
    Salyandakı avtoqəzada xəsarət alan altı nəfərdən biri xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB-3

