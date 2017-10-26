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    Один из сбежавших заключенных задержан в городе Ширван

    Али Расим оглу Агами размещен в следственном изоляторе© Penitensiar.justice.gov.az

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Пенитенциарной службой, был задержан и размещен в следственном изоляторе уроженец города Ширван Али Расим оглу Агами, обвиняемый по статьям 120.2.2 и 228.1 Уголовного кодекса, сбежавший 23.10.2017 года во время транспортировки в столицу поездом Баку-Астара-Баку из специально охраняемого вагона.

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной отделом по связям с общественностью Пенитенциарной службы.

    "Продолжаются мероприятия по поимке другого обвиняемого, Этибара Алекпер оглу Мамедова", - говорится в информации.

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