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    Один из раненых при побеге с "Годжа" доставлен в пенитенциарное учреждение - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    Пуля попала в плечевой сустав и раздробила кость© Report/ Elshan Baba

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    ***10:54

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Ввиду того, что рана Байализаде Шахмара Шамиль оглу 1993 г.р., одного из пострадавших в ходе операции в Гарадагском районе Баку по поимке Этибара Мамедова по прозвищу "Годжа", оказалась не тяжелой, он был переведен из Клинического медцентра №1 в учреждение пенитенциарной службы.

    Как сообщает Report, у другого раненого, Аскерова Анара Азер оглу 1988 г.р., пуля попала в плечевой сустав и раздробила кость в нескольких местах. В настоящее момент пуля застряла в локтевом суставе. Пострадавшего сейчас осматривают.

    Отметим, что в ходе операции, проведенной правоохранительными органами, Этибар Мамедов по прозвищу "Годжа" и находящийся рядом с ним Ильгар Азимов были убиты, А. Аскеров и Ш. Байализаде получили ранения.

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