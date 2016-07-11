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    Обвиняемый в получении взятки мужчина арестован в зале суда

    Паша Мамедов приговорен к 9 годам лишения свободы

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском  суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Паши Мамедова, обвиняемого в получении взятки.

    Как сообщает Report, на процесс под председательством судьи Зейнала Агаева был вынесен приговор обвиняемому.

    Приговором суда П.Мамедов осужден на 9 лет лишения свободы. Он был арестован в зале суда.

    Отметим, что П.Мамедов был сотрудником Архивного управления Хызинского района. Он потребовал у жителя Хызинского района Керимуллы Керимова  2500 манатов под предлогом оформления земли. Потерпевший заплатил ему 1300 манатов, однако П.Мамедов не выполнил обещания. К.Керимов обратился в полицию, после чего П.Мамедов был задержан. П.Мамедов обвинялся по ст. 311 (получение взятки) УК.

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