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    Обвиняемый в мошенничестве освобожден в зале суда

    На процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде был вынесен приговор

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Назима Оруджова, обвиняемого в мошенничестве.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде был вынесен приговор.

    Суд приговорил Н.Оруджова к 3 годам испытательного срока условно. Он освобожден в зале суда. 

    Отметим, что Н.Оруджов путем мошенничества отнял у гражданина 15 тыс. манатов. Во время суда он вернул деньги. 

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