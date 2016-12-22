Обвиняемый в мошенничестве освобожден в зале суда

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Назима Оруджова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде был вынесен приговор.

Суд приговорил Н.Оруджова к 3 годам испытательного срока условно. Он освобожден в зале суда.

Отметим, что Н.Оруджов путем мошенничества отнял у гражданина 15 тыс. манатов. Во время суда он вернул деньги.