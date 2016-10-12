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    Обвиняемые в мошенничестве освобождены в зале суда

    На процессе под председательством судьи Маила Байрамова был вынесен приговор

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Васифа Черкезова и Вугара Меджидова, обвиняемых в мошенничестве. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова был вынесен приговор.

    Приговором суда в отношении обвиняемых была применена статья 70 (условно) УК, им вынесено условное наказание. Обвиняемые были освобождены в зале суда. 

    Отметим, что В.Черкезов и В.Меджидов обвинялись в мошенничестве. Некоторое время они скрывались от следствия и были задержаны сотрудниками полиции. В их отношении было выдвинуто обвинение по ст. 178 (мошенничество) УК. 

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