Обвиняемые в мошенничестве на сумму 3,4 млн. долларов дали показания в суде

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу Логмана Абдуллаева, Эмина Гасымова, Руслана Гаджиева, Парвиза Рзаева, Фархада Тагиева, Турала Гасымова и Гярая Абдуллаева, обвиняемых в присвоении путем мошенничества 3,4 млн. долларов, принадлежащих жителю Баку.

Об этом Report сообщил адвокат Ильгар Алиев.

По словам адвоката, на процессе под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой показания дали обвиняемые Э.Гасымов и Г.Абдуллаев.

Г.Абдуллаев отметил, что не имеет к делу никакого отношения. Он не признал себя виновным.

Очередное заседание суда назначено на 30 сентября.

Отметим, что, согласно обвинительному акту, в 2015 году житель Баку Зульфугаров Тофиг Надир оглу обратился в министерство внутренних дел и заявил, что группа лиц, представившись сотрудниками министерства национальной безопасности, путем мошенничества отобрала у него 3 млн. 400 тыс. долларов. По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, было доказано, что 1 мая в 23:00 жители города Баку Логман Абдуллаев, Эмин Гасымов, Руслан Гаджиев, Парвиз Рзаев, Фархад Тагиев и Турал Гасымов в поселке Гала Хазарского района преградили дорогу автомобилю потерпевшего, привели его в квартиру в Хатаинском районе и забрали из сейфа потерпевшего крупную сумму денег под предлогом расследования.

Эти лица обвиняются по ст.ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 310 (присвоение полномочий должностного лица) УК.