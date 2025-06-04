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Обвиняемому в присвоении 163 тыс. манатов сотруднику отеля вынесен приговор

Обвиняемому в присвоении 163 тыс. манатов сотруднику отеля вынесен приговор Обвиняемому в присвоении 163 тыс. манатов сотруднику отеля вынесен приговор
Происшествия
4 июня 2025 г. 15:38
Обвиняемому в присвоении 163 тыс. манатов сотруднику отеля вынесен приговор

В Баку завершилось судебное разбирательство по делу Дюнямалы Гараева, обвиняемого в присвоении крупных денежных средств, принадлежавших компании Badamdar Estates.

Как сообщает Report, в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Новруза Керимова был оглашен приговор, согласно которому Гараев приговорен к 8 годам лишения свободы.

Следствием установлено, что, занимая должность главного казначея компании, Гараев вносил ложные сведения в официальные документы, совершил служебный подлог и не передал в кассу отеля выданные денежные средства. В результате этих действий он присвоил более 163 тыс. манатов.

Он признан виновным по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана. Badamdar Estates, занимающаяся отельным бизнесом в стране, выступила в деле в качестве потерпевшей стороны.

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Версия на азербайджанском языке Tanınmış hotelin 163 min manatdan çox pulunu mənimsəməkdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub

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