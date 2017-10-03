Обвиненный в нанесении тяжелой глазной травмы знакомому был арестован в зале суда

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Ринада Агаева, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Эльдара Микаилова был зачитан приговор.

Решением суда Р. Агаев был приговорен к лишению свободы сроком на 3 года. Он был арестован в зале суда.

Согласно обвинительному акту, обвиняемый Р. Агаев поспорил со своим знакомым Джошгуном Тагиевым. После спор перешел в рукопашную драку. Р. Агаев ударил Дж. Тагиева поднятым с земли камнем. В результате полученной травмы глаз вытек и он потерял способность видеть.

В отношении задержанного Р. Агаева была принята мера пресечения в виде передачи под полицейский надзор. Он обвинялся по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса.