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Обсужден проект Национального плана деятельности по усилению борьбы с коррупцией

Обсужден проект Национального плана деятельности по усилению борьбы с коррупцией Состоялась встреча с участием представителей неправительственных организаций и институтов гражданского общества
Происшествия
5 июля 2021 г. 17:55
Обсужден проект Национального плана деятельности по усилению борьбы с коррупцией

Состоялась встреча с участием представителей неправительственных организаций и институтов гражданского общества по обсуждению проделанной работы в 2020 году в связи с реализацией "Национального плана деятельности по продвижению открытого правительства на 2020-2022 годы" и проекта "Национального плана деятельности по усилению борьбы с коррупцией на 2021-2025 годы".

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, обсуждения прошли 1 июля текущего года в Главном управлении по борьбе с коррупцией с участием секретаря Комиссии по борьбе с коррупцией, сотрудников Главного управления и Министерства юстиции, а также представителей неправительственных организаций.

На мероприятии было отмечено, что в нашей стране успешно и регулярно проводятся реформы, направленные на повышение качества государственных услуг, прозрачности и отчетности, усиление общественного контроля и расширение участия общественности. Была также предоставлена информация о проделанной в 2020 году работе в связи с реализацией "Национального плана действий по продвижению открытого правительства на 2020-2022 годы", а также подчеркнута важность активного участия представителей неправительственных организаций в разработке проекта "Национальный план деятельности по усилению борьбы с коррупцией на 2021-2025 годы".

На общих дискуссиях состоялся широкий обмен мнениями по проекту с учетом роли институтов гражданского общества в обеспечении финансовой прозрачности, предотвращении коррупции, были заслушаны предварительные устные предложения представителей неправительственных организаций, обсуждены вопросы, связанные с этими предложениями.

Была подчеркнута важность проведения регулярных встреч с участием представителей неправительственных организаций и институтов гражданского общества в целях обсуждения этого проекта в будущем.

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Версия на азербайджанском языке “Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı"nın layihəsi müzakirə olunub

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