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    Обрушение горы мусора в Мозамбике привело к гибели 17 человек - ВИДЕО

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ При обрушении горы мусора в столице Мозамбика Мапуту погибли 17 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает португальское информагентство Lusa.

    По словам министра по чрезвычайным ситуациям страны Фатимы Белшуир, кучи мусора обрушились на дома, в тот момент, когда внутри зданий находились несколько семей. Некоторые жители успели покинуть дома, опасаясь за свои жизни.

    Местные власти полагают, что под завалами мусора по-прежнему могут находиться люди и число жертв трагедии может увеличиться после завершения поисковых работ.

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