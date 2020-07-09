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Report Georgia

Обнаружено еще одно кафе, нарушившее карантинные правила

Обнаружено еще одно кафе, нарушившее карантинные правила Обнаружено еще одно кафе, нарушившее карантинные правила
Происшествия
9 июля 2020 г. 10:21
Обнаружено еще одно кафе, нарушившее карантинные правила

Продолжаются мероприятия в отношении лиц, нарушивших требования объявленного в стране особого карантинного режима.

Как сообщили муганьскому бюро Report в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередного мероприятия в этом направлении, проведенного сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции, обнаружено кафе "Cənnət bağı", работающее в нарушение карантинных правил на территории Джалилабада. При осмотре объекта было обнаружено, что карантинные правила нарушили арендатор объекта и 11 клиентов.

Этим лицам еще раз разъяснили правила и требования ужесточенного карантинного режима, в отношении всех составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и применен штраф.

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Версия на азербайджанском языке Karantin qaydalarını pozan daha bir kafe aşkarlandı

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