Обнаружено еще одно кафе, нарушившее карантинные правила

Обнаружено еще одно кафе, нарушившее карантинные правила

Продолжаются мероприятия в отношении лиц, нарушивших требования объявленного в стране особого карантинного режима.

Как сообщили муганьскому бюро Report в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередного мероприятия в этом направлении, проведенного сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции, обнаружено кафе "Cənnət bağı", работающее в нарушение карантинных правил на территории Джалилабада. При осмотре объекта было обнаружено, что карантинные правила нарушили арендатор объекта и 11 клиентов.

Этим лицам еще раз разъяснили правила и требования ужесточенного карантинного режима, в отношении всех составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и применен штраф.