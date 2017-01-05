Обнародованы имена всех потерпевших по делу МНБ - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Стали известны имена всех потерпевших по уголовному делу бывших начальников главных управлений и управлений ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Субахира Гурбанова, генерал-майора Теймура Гулиева, генерал-майора Натаван Мирватовой, а также других должностных лиц - Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, в обвинительном акте указывается, что бывшие сотрудники ликвидированного МНБ незаконно прослушивали телефоны свыше 160 потерпевших, затем различными незаконными путями присвоили их деньги в крупном размере, драгоценности и имущество.

Помимо этого, обвиняемые в различные времена отводили потерпевших в здание МНБ, где незаконно лишали их свободы.

Следственными материалами установлено, что потерпевшими являются Араз Нармин Эльгюн гызы, Исмаилзаде Мехрибан Низами гызы, Алиев Азер Ага оглу, Керимли Мамед Огтай оглу, Бабаев Рашад Сафар оглу, Мамедова Шейда Мирягуб гызы, Рустамов Тамерлан Хафиз оглу, Гусейнли Нюбар Адалят гызы, Нуриева Нармина Рагим гызы, Гасанов Рауф Гасым оглу, Пашаев Мубариз Гурбан оглу, Новрузов Джамшид Шогу оглу, Меликов Эльман Агамирза оглу, Шафиев Зейнал Ага Дадаш оглу, Рзаев Эхтибар Али оглу, Азимов Азад Хазратгулу оглу, Рагимов Худаяр Ханифа оглу, Абыев Заур Нияз оглу, Джафарли Эльтун Гусейн оглу, Джахангиров Аслан Али оглу, Гусейнов Эльхан Хикмет оглу, Алиев Ильгар Нариман оглу, Гусейнов Яхья Эйюб оглу, Мирзоев Али Мамед оглу, Керимов Васиф Рагим оглу, Гёюшов Махал Инам оглу, Баладжаев Юсиф Назим оглу, Керимов Эльчин Султан оглу, Ибрагимов Ильхам Ибрагим оглу, Бабаев Рамин Яшар оглу, Мамедов Шахин Акиф оглу, Мамедов Эльман Меджид оглу, Аббасова Егяна Акбер гызы, Гулиев Низами Сафар оглу, Кабулов Ашраф Рафаэль оглу, Гёзалов Сергей Владимирович, Фатали Натиг Надир оглу, Нариманов Тарлан Гусейн оглу, Мусаев Бахтияр Амрах оглу, Манташов Гярай Низами оглу, Аббасов Эльнур Эльбрус оглу, Гафаров Турал Агаджафар оглу, Меджидов Сабухи Абтураб оглу, Хуршудов Физули Халыг оглу, Амирасланов Шахин Сабир оглу, Алиев Гюндюз Айдын оглу, Керимов Ариф Бахыш оглу, Ибадов Аляддин Амрах оглу, Гасанов Ариф Гасан оглу, Гасанов Гасан Ариф оглу, Ализамин Имаш оглу, Наджафов Эльшан Авез оглу, Бадалова Индира Рафеддин гызы, Аллахвердиева Матанат Надир гызы, Акберов Рамин Фаррух оглу, Салманов Забил Шекил оглу, Закиров Азер Фарман оглу, Гасымов Ясин Мамедгусейн оглу, Ибрагимова Лала Мамед гызы, Набили Агшин Ильтимас оглу, Гулиев Мурад Маис оглу, Насибов Арастун Мехбалы оглу, Велиев Ариф Адиль оглу, Абдуллаев Сеймур Азад оглу, Самедов Салех Мехралы оглу, Ширинов Гюльмамед Тапдыг оглу, Ширинов Рамиль Гюльмамед оглу, Магеррамов Гамид Маис оглу, Магеррамов Маис Фарзалы оглу, Фарзалиев Сабир Тавал оглу, Магеррамов Замин Бехбуд оглу, Теймурханов Фикрет Имамеддин оглу, Мурадов Эльман Габиб оглу, Гасанов Шахин Малик оглу, Гасанов Эльшан Афлан оглу, Гасанов Сеймур Афланович, Агабабаев Камран Баба оглу, Бяйляров Халай Анвер оглу, Казымов Заур Аллахверди оглу, Ибадов Илкин Мамед оглу, Гусейнов Рауф Маис оглу, Ибадов Азад Альмирза оглу, Керимов Алик Каинбек оглу, Керимов Айдын Алик оглу, Асадов Эльхан Бёюкбала оглу, Бахшалиев Адалят Юсиф оглу, Алиев Вагиф Солтан оглу, Гасанбеков Ибрагим Джахангирович, Гусейнов Мамедали Яшар оглу, Пириев Аллахверян Идрис оглу, Мамедов Анар Рамиз оглу, Гасанов Видади Мамед оглу, Гасымов Вугар Алескер оглу, Кнышова Наталья Владимировна, Ахмедов Низами Ахмед оглу, Аскерова (Мансимова) Севиндж Камиль гызы, Мамедов Сарвар Юнус оглу, Гараев Тахир Гараш оглу, Чялябиев Эльсавар Назим оглу, Гусейнов Эльчин Альгейдар оглу, Ганбаров Гюлага Мами оглу, Гурбанов Акиф Теймур оглу, Гусейнов Расим Рафиг оглу, Мусаев Масим Ахмед оглу, Гафаров Шахин Исмихан оглу, Ахмедов Таги Мухаммад оглу, Алиев Руфат Салам оглу, Бабаев Рашад Сафар оглу, Рустамов Тамерлан Хафиз оглу, Нуриева Нармина Рагим гызы, Мамедовa Шейда Мирягуб гызы, Керимли Мамед Огтай оглу, Гусейнли Нубар Адалят гызы, Алиев Сянан Алигардаш оглу, Алиев Азер Ага оглу, Исмаилзаде Мехрибан Низами гызы, Аскеров Гасан Мамед оглу, Чялябиева Тамилла Байрам гызы, Зейналов Мухаммад Ядигар оглу, Гулиева Рена Агабаба гызы, Сафар-заде Улдуза Али гызы, Меликов Ягуб Гара оглу, Джафаров Агиль Адиль оглу, Мехралиев Рашад Атамоглан оглу, Амирасланov Рагим Амираслан оглу, Сулейманов Галиб Джамиль оглу, Махмудов Агаиса Афлатун оглу, Бабаев Афтандиль Гасым оглу, Ахмедов Шовгю Хейрулла оглу, Тагиев Эльшан Намиг оглу, Orucov Намиг Худакерим оглу, Гасымлы Нурлан Ильхам оглу, Гулиев Гюлага Магеррам оглу, Азизов Гурбан Эюб оглу, Ибрагимов Эмиль Али оглу, Бабаев Намиг Рафиг оглу, Дамиров Аллахверди Гусейн оглу, Аббасбейли Мамед Аслан оглу, Гурбанов Сахиб Камал оглу, Будагов Ильгар Магеррам оглу, Абдуллаев Эльшад Эльман оглу, Алиев Вугар Паша оглу, Бадалов Закир Дилянчи оглу, Алиев Эльчин Али оглу, Юсупов Шамси Казбек оглу, Джабраилов Заур Мунасиб оглу, Гусейнов Фуад Теймур оглу, Исаев Джиловдар Тофиг оглу, Агамалыев Хагани Байрам оглу, Шихалиев Рагиб Али оглу, Тагиев Октай Тофикович, Насиров Турал Тахир оглу, Гусейнов Ялчин Мовсум оглу, Мамедов Тимур Маариф оглу, Мустафаев Намиг Музаффар оглу, Мехдиев Адиль Шамиль оглу, Джабраилов Шахмурад Мирза оглу, Садыгов Тофиг Мусеиб оглу, Махмудов Ильхам Махмуд оглу, Алескерли Агиль Аяз оглу, Ибрагимов Тофиг Tельман оглу, Сейфуллаев Камал Мамедага оглу, Гусейнов Рамазан Йолчу оглу, Гасанов Хагани Шукюр оглу, Джафаров Айдын Гайтаран оглу, Азимов Заур Сиявуш оглу, Гасымов Ильхам Сафарали оглу, Исаев Вагиф Хыдыр оглу.

Отметим, что эти лица в настоящее время обвиняются по статьям 145.3 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении двух или более лиц, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 178..3.1, 178.3.2 (мошенничество, совершенное организованной группой и с причинением крупного ущерба), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные организованной группой и в крупном размере), 182.3.1, 181.3.2 (вымогательство под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом), 302.1, 302.2 (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не уполномоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий уполномоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), совершенные группой лиц, неоднократно, в крупном размере), 313 (должностной подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, если эти деяния совершались систематически либо из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности, а равно если они причинили существенный вред) УК.

Обвинительный акт по делу был утвержден генпрокурором Азербайджанской Республики, осуществляющим процессуальное руководство, предварительного следствия, дело направлено в Бакинский военный суд. Дело передано в производство судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова. Заседание в Ясамальском районном суде назначено на 19 января.