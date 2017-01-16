Обнародовано решение суда по апелляционной жалобе помощника Али Керимли

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе на решение о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении помощника председателя ПНФА, финансового директора газеты "Азадлыг" Фаига Амирли.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Гасымова было объявлено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба Ф.Амирли была отклонена, решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Напомним, что в Насиминском районном суде было принято решение о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении Ф.Амирли на 2 месяца.

Отметим, что Ф.Амирли был задержан 20 августа прошлого года. При задержании в его отношении выдвинули обвинение по ст. 283.1 (Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно действия, направленные на ограничение прав граждан, либо установление превосходства граждан по признаку их национальной или расовой принадлежности, отношения к религии, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации). Было принято решение о задержании Ф.Амирли на 48 часов в качестве подозреваемого лица.

Затем против него было выдвинуто обвинение по ст. 168.1 (создание группы, осуществляющей деятельность под предлогом распространения религиозных конфессий и совершения религиозных обрядов и нарушающей своей деятельностью общественный порядок, либо причиняющей вред здоровью граждан или нарушающей права граждан независимо от формы нарушения, а также отвлекающей граждан от исполнения ими установленных законом обязанностей, а равно руководство такой группой или участие в ней) УК.

В его автомобиле были обнаружены книги лидера террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена.