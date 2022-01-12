Обнародовано количество лиц, оштрафованных за незаконную охоту в прошлом году

Органами внутренних дел проводятся мероприятия в целях предупреждения экологических преступлений и административных правонарушений, направленных против экологической безопасности.

Органами внутренних дел проводятся мероприятия в целях предупреждения экологических преступлений и административных правонарушений, направленных против экологической безопасности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В результате мероприятий, проведенных в этом направлении в течение 2021 года, возбуждены 85 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев, 109 - незаконной ловле рыб и водных животных, 1 - незаконной охоте.

В то же время за нарушение требований лесного законодательства, за незаконную охоту и нарушение правил ношения гражданского оружия в отношении 938 человек были применены меры административного взыскания. Общая сумма штрафа составила 42 020 манатов.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.