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Обнародовано количество лиц, оштрафованных за незаконную охоту в прошлом году

Обнародовано количество лиц, оштрафованных за незаконную охоту в прошлом году Органами внутренних дел проводятся мероприятия в целях предупреждения экологических преступлений и административных правонарушений, направленных против экологической безопасности.
Происшествия
12 января 2022 г. 15:14
Обнародовано количество лиц, оштрафованных за незаконную охоту в прошлом году

Органами внутренних дел проводятся мероприятия в целях предупреждения экологических преступлений и административных правонарушений, направленных против экологической безопасности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В результате мероприятий, проведенных в этом направлении в течение 2021 года, возбуждены 85 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев, 109 - незаконной ловле рыб и водных животных, 1 - незаконной охоте.

В то же время за нарушение требований лесного законодательства, за незаконную охоту и нарушение правил ношения гражданского оружия в отношении 938 человек были применены меры административного взыскания. Общая сумма штрафа составила 42 020 манатов.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il qanunsuz ov etdiyinə görə cərimələnən şəxslərin sayı açıqlanıb

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