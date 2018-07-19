Обнародовано число вернувшихся по реадмиссии граждан Азербайджана в этом году

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Обнародовано число азербайджанцев, вернувшихся в Азербайджан в рамках реадмиссии в этом году.

Как сообщает Report, на мероприятии, посвященном итогам первого полугодия 2018 года, начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов отметил, что за отчетный период поступило 322 запроса в связи с реадмиссией 640 граждан Азербайджана, проживающих в зарубежных странах в неопределенном положении:

"В этом году была осуществлена реадмиссия, то есть возвращение в страну 206 граждан Азербайджана".