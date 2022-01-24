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Обнародовано число уголовных дел, заведенных в Азербайджане в 2021 году

Обнародовано число уголовных дел, заведенных в Азербайджане в 2021 году Обнародовано количество уголовных дел, заведенных в прошлом году правоохранительными органами Азербайджана.
Происшествия
24 января 2022 г. 12:46
Обнародовано число уголовных дел, заведенных в Азербайджане в 2021 году

Обнародовано количество уголовных дел, заведенных в прошлом году правоохранительными органами Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил генпрокурор Кямран Алиев на расширенном коллегиальном заседании, проходящем в Генпрокуратуре.

По его словам, Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) завело 18 072 уголовных дела, Министерство юстиции (МЮ) - 619, Государственный таможенный комитет (ГТК) - 159, Государственная налоговая служба (ГНС) - 624, Служба государственной безопасности (СГБ) - 99, Государственная пограничная служба (ГПС) - 184, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) - 54.

МВД завершило и направило в суды 12 305 уголовных дел, МЮ - 408, ГТК - 93, ГНС - 103, СГБ - 40, ГПС - 69, МЧС - 2.

Генпрокурор подчеркнул, что в МВД прекращено 4 542 уголовных дела, в МЮ - 129, в ГТК - 8, в ГНС - 184, в СГБ - 2, в ГПС - 1, в МЧС - 39.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarında açılan cinayət işlərinin sayı açıqlanıb

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