Обнародовано число обратившихся в МКЦ в связи с отравлением угарным газом

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "В виду того, что погода в последние дни по сравнению с предыдущими теплая, увеличение числа обращений в отделение токсикологии Клинического медицинский центра (КМЦ) министерства здравоохранения Азербайджана не наблюдается. Очень вероятно, что с похолоданием число обращений возрастет". Об этом заявил Report завотделом токсикологии КМЦ Азер Максудов.

По его словам, за октябрь месяц с связи с отравлением угарным газом в клинику обратилось 16 человек, а в первую декаду ноября -12. "В связи с аллергической реакцией в прошлом месяце обратилось 9, а в текущем - 7 человек", - заключил А.Максудов.