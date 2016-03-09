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    Обнародована дата суда над Садаем Шякярли

    Дело будет рассмотрено под председательством судьи Афгана Гаджиева

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Обнародована дата суда по уголовному делу поэта Садая Шякярли, обвиняемого в требовании путем угрозы имущества в крупном размере.

    Как сообщает Report, подготовительное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 11 марта. 

    Дело будет рассмотрено под председательством судьи Афгана Гаджиева.

    Отметим, что согласно информации Генпрокуратуры от 24 декабря 2015 года в отношении жителя города Баку Садая Шякярли возбуждено уголовное дело по ст. 182.2.3 УК из-за наличия оснований в получении 10 тыс. манатов у должностного лица министерства налогов путем угрозы распространения разоблачающей, вымышленной информации в СМИ. 

    С.Шякяров был привлечен в качестве подозреваемого, ему было объявлено обвинение, предусмотренное в вышеуказанной статье УК, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

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