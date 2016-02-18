​Обнародована дата суда над молодым человеком, убившим свою девушку 15 ударами ножом

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована дата суда над Бабеком Алиевым 1990 года рождения, который убил в Баку свою девушку 15 ударами ножом.

Как сообщает Report, подготовительное заседание по уголовному делу, которое пройдет в Бакинском суде по тяжким преступлениям, назначено на 24 февраля.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Джавида Гусейнова.

Отметим, что убийство произошло в октябре 2015 года. Бабек Алиев 1990 года рождения убил Илаху Юсубову. В своих показаниях следствию он отметил, что неоднократно предлагал И.Юсубовой выйти за него замуж, однако всегда получал отказ. 29 октября прошлого года Б.Алиев позвал любимую девушку на встречу около станции метро "Гара Гараева". В очередной раз получив отказ, Б.Алиев повалил И.Юсубову на землю и нанес ей 15 ударов ножом.

Он обвиняется по ст. 120.2.4 (убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК.