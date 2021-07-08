Обнародована дата суда над экс-директором Yeni Klinika

Стала известна дата судебного заседания по уголовному делу экс-директора юридического лица публичного права "Yeni Klinika" Пярвиза Аббасова и других.

Стала известна дата судебного заседания по уголовному делу экс-директора юридического лица публичного права "Yeni Klinika" Пярвиза Аббасова и других.

Как сообщает Report, подготовительное заседание под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Афгана Гаджиева назначено на 17 июля.

Напомним, по информации Генпрокуратуры Азербайджана, возникли обоснованные подозрения, что в период, когда Пярвиз Аббасов занимал должность директора клиники, с помощью Галиба Наджафова, Вюсали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзаева в обмен на размещение на стационарное лечение в клинику отдельно взятых лиц, страдающих от COVİD-19, вышеуказанные лица получали с каждого больного 3 000-4 500 манатов, которые делили между собой и тратили на собственные нужды.

На основе собранных по делу доказательств П. Аббасову и другим лицам было выдвинуто обвинение по статьям 311.3.2 (получение взятки, совершенное повторно) и 32.5, 311.3.2 (содействие получению взятки) УК АР.