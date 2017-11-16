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Барда. Агдам. Тертер. 16 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован урон, нанесенный в Бардинском, Агдамском и Тертерском районах в результате землетрясения.

Как сообщил карабахскому бюро Report глава ИВ Бардинского района Видади Исаев, в результате землетрясения в районе нанесен ущерб около 150 домам: "Урон в основном нанесен домам в жилом массиве Мешечилик, где проживают вынужденные переселенцы. На территории этого массива один дом полностью разрушен".

Глава Агдамской РИВ Рагуб Мамедов сообщил местному бюро Report, что в районе было зафиксировано землетрясение силой 5,7 балла: "В результате землетрясения на территории района пострадали 127 домов и здание школы. Кроме того, в селе Учоглан полностью разрушен один дом".

Глава Тертерской РИВ Мустагим Мамедов сообщил местному бюро Report, что наибольший урон от землетрясения нанесен в селах Исмаилбейли и Эвоглу: "На территории района урон нанесен 9 домам, 3 дома полностью разрушены. Кроме того, полностью разрушен один хлев, а также пострадал, оставшись под завалом, мужчина, кормивший в хлеве животных".

Отметим, что в каждом из трех районов начался подсчет урона в результате стихийного бедствия.