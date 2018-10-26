Обманувший знакомых на полмиллиона манатов арестован в зале суда

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Бахруза Мурадова, Сейрана Мамедова и Аббаса Расуллу, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был оглашен приговор.

По приговору суда Б.Мурадов приговорен к 9 годам и С.Мамедов к 7 годам лишения свободы. Находившийся под домашним арестом С.Мамедов был арестован в зале суда, А.Расуллу осужден условно.

Согласно обвинительному акту, Б.Мурадову удалось убедить своих знакомых Илькина Тагиева, Орхана Сулейманлы, Руслана Бабаева и еще нескольких человек, что он зарабатывает хорошие деньги на продаже мобильных телефонов и электрооборудования из Китая в Дубай, Турцию и другие европейские страны. В случае вложения капитала в его бизнес он обещал им большую долю с полученного дохода. Таким образом, он присвоил 205 тыс. долларов О.Сулейманлы и 112 тысяч манатов И.Тагиева.

Очередное мошенничество Б.Мурадов совершил вместе с А.Расуллу и С.Мамедовым.

Так, войдя в сговор с этими лицами, он забрал у Эмиля Алиева 148 тыс. манатов, у Руслана Бабаева и Мубариза Бабаева 177 тыс. манатов.

По делу насчитывается 12 потерпевших.