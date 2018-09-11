Обманувший гражданина Германии на 6 млн манатов директор фирмы попросил у суда времени

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Аладдина Юсифова, обвиняемого в совершении мошенничества в крупном размере.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова обвиняемый и его адвокат попросили у суда времени для погашения ущерба.

Адвокат А.Юсифова отметил, что ведутся переговоры с потерпевшим, проводится определенная работа.

Очередное заседание суда назначено на 18 сентября.

Отметим, что согласно обвинительному акту А.Юсифов в 2005 году учредил ООО "QKSSS", посредством которого занимался импортом и экспортом нефтепродуктов и другими делами.

В 2010 году, будучи директором фирмы, А.Юсифов представился гендиректору немецкой компании "Airwerk" Стихтернату Хайнсу-Георгу Томасу успешным бизнесменом с обширными связями.

А.Юсифов попросил у немецкого бизнесмена 6 млн 540 тыс. манатов, пообещав прибыль в размере 20% от этой суммы.

Полученные деньги А.Юсифов потратил на собственные нужды, совершив в отношении гражданина Германии мошенничество с причинением крупного ущерба.

Он обвиняется по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.