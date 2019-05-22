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Объявленный в международный розыск по линии Интерпола гражданин Ирана задержан в Баку

Объявленный в международный розыск по линии Интерпола задержан в Баку

Объявленный в международный розыск по линии Интерпола задержан в Баку.

Как сообщает Report, прилетевший из Стамбула в Баку гражданин Ирана Ширин Реза Шариф был задержан в Бакинском аэропорту. 

По факту ведется расследование. 

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