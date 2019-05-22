Объявленный в международный розыск по линии Интерпола гражданин Ирана задержан в Баку

Объявленный в международный розыск по линии Интерпола задержан в Баку

22 мая, 2019 14:58

https://report.az/storage/news/cbc9f35045bbb9c2aef402996fa4ea58/b7dfcc1e-018b-4d97-8906-197e475e7380_292.jpg Объявленный в международный розыск по линии Интерпола задержан в Баку. Как сообщает Report, прилетевший из Стамбула в Баку гражданин Ирана Ширин Реза Шариф был задержан в Бакинском аэропорту. По факту ведется расследование.