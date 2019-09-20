Отменены полеты из двух российских городов в Баку, а в три других открываются регулярные рейсы

Росавиация отозвала разрешение авиакомпании "НордСтар" на полеты в Баку из Екатеринбурга и Новосибирска.
Как передает Report со ссылкой на соответствующий документ Росавиации, авиакомпания самостоятельно запросила отзыв допуска.
Кроме того, Росавиация дала разрешение другой российской авиакомпании на выполнение регулярных рейсов в Азербайджан из трех городов России.
"ИрАэро" получила разрешение на полеты в Баку из Тюмени, Самары и Перми. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.
На сегодняшний день «ИрАэро» осуществляет полеты в Баку из Челябинска, Оренбурга и Екатеринбурга.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости