Отменены полеты из двух российских городов в Баку, а в три других открываются регулярные рейсы

Росавиация отозвала разрешение авиакомпании "НордСтар" на полеты в Баку из Екатеринбурга и Новосибирска.

Как передает Report со ссылкой на соответствующий документ Росавиации, авиакомпания самостоятельно запросила отзыв допуска.

Кроме того, Росавиация дала разрешение другой российской авиакомпании на выполнение регулярных рейсов в Азербайджан из трех городов России.

"ИрАэро" получила разрешение на полеты в Баку из Тюмени, Самары и Перми. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.

На сегодняшний день «ИрАэро» осуществляет полеты в Баку из Челябинска, Оренбурга и Екатеринбурга.