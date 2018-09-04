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    Ночной рейд в Баку: задержаны 13 пьяных водителей, двое из которых женщины

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственного управления дорожной полиции города Баку продолжают рейды на столичных дорогах с целью более эффективной организации безопасности дорожного движения и выявления водителей, грубо нарушающих правила в ночное время суток.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

    Отмечается, что в ходе рейдов было выявлено 13 пьяных водителей, двое из которых – женщины. Все они были привлечены к прохождению тестов на наличие алкогольного опьянения.

    Один из водителей, не подчинившись приказу, продолжил движение на высокой скорости, но был задержан сотрудниками полиции возле кафе "Наргиля". 

    В отношении более 30 водителей были составлены протоколы об административном правонарушении, 15 водителей получили предупреждение.

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