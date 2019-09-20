Майор полиции: Ни один владелец охраняемого жилого дома и иного объекта не понес ущерб

"Как полиция несет ответственность за принятие превентивных мер против грабежей, так и гражданин должен внимательно и чутко относиться к своему имуществу".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, анализ и исследования, проведенные вокруг краж имущества, говорят о том, что наиболее надежной является электромагнитная система охраны: "В каждом районе столицы функционируют соответствующие управления и отделения Главного управления охраны МВД республики, посредством которых каждый владелец имущества может воспользоваться возможностями этой системы. Что касается уровня удовлетворенности граждан, воспользовавшихся возможностями этой системы, хотелось бы отметить, что информационно-техническая служба YARASA-INFORMER действует централизованно 24 часа в сутки и столь совершенна, что до сих пор не понес ущерб ни один владелец охраняемого жилого дома и иного объекта".