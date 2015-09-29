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    Немецкая компания подала в суд на Riyad-Farm

    Одна из крупнейших компаний Германии по продаже лекарств требует возвращения долга

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Представительство компании Bayer Pharma AG в Азербайджане подало в суд на ООО Riyad-Farm.

    Как сообщает Report, Bayer Pharma AG требует возвращение долга и  штрафов. Сумма долга и штрафа не разглашается. 

    Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде. 

    Отметим, что компания Riyad-Farm была учреждена в марте 1998 года и считается одним из передовых дистрибьюторов на азербайджанском фармацевтическом рынке. Компания была взята на государственный учет 1 апреля 2003 года в Бакинском региональном отделе государственной регистрации юридических лиц министерства юстиции. 

    Bayer Pharma AG считается одной из крупнейших компаний Германии, занимающейся продажей лекарств. Компания, персонал которого составляет 39 тыс. человек, в 2014 году получила прибыль от продаж в 12 млн. 52 тыс. евро. 

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