Немецкая компания подала в суд на Riyad-Farm

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Представительство компании Bayer Pharma AG в Азербайджане подало в суд на ООО Riyad-Farm.

Как сообщает Report, Bayer Pharma AG требует возвращение долга и штрафов. Сумма долга и штрафа не разглашается.

Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде.

Отметим, что компания Riyad-Farm была учреждена в марте 1998 года и считается одним из передовых дистрибьюторов на азербайджанском фармацевтическом рынке. Компания была взята на государственный учет 1 апреля 2003 года в Бакинском региональном отделе государственной регистрации юридических лиц министерства юстиции.

Bayer Pharma AG считается одной из крупнейших компаний Германии, занимающейся продажей лекарств. Компания, персонал которого составляет 39 тыс. человек, в 2014 году получила прибыль от продаж в 12 млн. 52 тыс. евро.