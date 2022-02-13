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Нейтрализован мужчина, оказавший сопротивление полиции в Баку

Нейтрализован мужчина, оказавший сопротивление полиции в Баку А.Бабаев, подозреваемый в нанесении ножевых ранений сотрудникам полиции в Баку, был найден скрывающимся в Сабаильском районе.
Происшествия
13 февраля 2022 г. 13:34
Нейтрализован мужчина, оказавший сопротивление полиции в Баку

А.Бабаев, подозреваемый в нанесении ножевых ранений сотрудникам полиции в Баку, был найден скрывающимся в Сабаильском районе.

Как сообщили в МВД на запрос Report, на место сразу были вызваны сотрудники полиции.

Мужчина оказал сопротивление при задержании. В результате ответных мер, принятых сотрудниками полиции, лицо, оказывавшее вооруженное сопротивление, было нейтрализовано.

Пистолет, принадлежавший А.Бабаеву, был обнаружен и изъят с места происшествия.

Напомним, что А.Бабаев нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции отдельного полка быстрого реагирования и скрылся с места происшествия.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda polisə silahlı müqavimət göstərən şəxs zərərsizləşdirilib

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