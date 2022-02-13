Нейтрализован мужчина, оказавший сопротивление полиции в Баку

А.Бабаев, подозреваемый в нанесении ножевых ранений сотрудникам полиции в Баку, был найден скрывающимся в Сабаильском районе.
Мужчина оказал сопротивление при задержании. В результате ответных мер, принятых сотрудниками полиции, лицо, оказывавшее вооруженное сопротивление, было нейтрализовано.
Пистолет, принадлежавший А.Бабаеву, был обнаружен и изъят с места происшествия.
Напомним, что А.Бабаев нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции отдельного полка быстрого реагирования и скрылся с места происшествия.