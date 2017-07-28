Неизвестный забрал из банка в Баку 10 тыс. долларов, отправленные в Азербайджан из Португалии - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Присланные жителю Баку из Португалии деньги из банка забрал неизвестный.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Хатинском районе.

Проживающая в Португалии Гызханым Ибрагимова прислала сыну, жителю Баку Эмилю Ибрагимову 10 тыс. долларов. Однако эту сумму из офиса Bank of Baku по адресу ул.Мухаммеда Хады, 152С забрал неизвестный. Узнавший об этом Э.Ибрагимов обратился в полицию.

Факт расследуется Хатаинским районным управлением полиции.