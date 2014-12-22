Баку. 22 декабря.REPORT.AZ/ Неизвестные избили и ограбили 17-летнего сына мэра Чикаго Рама Эмануэла Зака.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в пятницу поздно вечером недалеко от дома, где проживает семья мэра. Двое мужчин подбежали к Заку, ударили его по лицу и забрали у него мобильный телефон. Перед тем, как скрыться с места преступления, бандиты заставили молодого человека ввести пароль и разблокировать аппарат.

По словам представителей мэра, в результате инцидента у Зака был выбит зуб и разбита губа, ему потребовалась медицинская помощь. Выйти на след преступников полиции пока не удалось.

Чикаго является одним из самых криминальных городов США. Рам Эмануэл неоднократно заявлял, что считает снижение уровня насилия в мегаполисе приоритетным направлением своей работы. В частности, он распорядился значительно увеличить присутствие полицейских, в том числе спецназа, на городских улицах за счет сокращения административного персонала полиции.