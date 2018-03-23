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    Названо количество лиц, обратившихся в праздничные дни в отделение токсикологии

    © Report/Firi Salim

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В праздничные дни в отделение токсикологии Клинического медицинского центра поступило 10 человек.

    Об этом в заявлении Report сказал завотделением Центра Азер Магсудов.

    По его словам, за указанное время в отделение поступило 6 человек, отравившихся угарным газом: "Из них четверо - женщины, двое - мужчины. Летальных исходов нет. Еще один человек поступил в отделение из-за отравления лекарственным препаратом, а 3 человека - по причине чрезмерного употребления алкоголя".

    А.Магсудов добавил, что на данный момент никого из обратившихся в отделении нет: "После оказания медицинской помощи, их выписали". 

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