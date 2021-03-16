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Названа причина ареста генерала Ровшана Акберова 

Названа причина ареста генерала Ровшана Акберова  Ему предъявлено обвинение по статье об умышленном убийстве
Происшествия
16 марта 2021 г. 10:57
Названа причина ареста генерала Ровшана Акберова 
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Стала известна причина ареста Национального героя Азербайджана, генерал-лейтенанта запаса Ровшана Акберова.

Как сообщает Report, ему предъявлено обвинение по статье об умышленном убийстве.

Р.Акберов обвиняется в совершении убийства в Украине несколько лет назад. По данному делу он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, решением Насиминского районного суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Предварительное следствие по уголовному делу Р.Акберова ведется в Следственном управлении Генеральной прокуратуры.

Пока неизвестно, выдвинуты ли против него другие обвинения.

Р.Акберов командовал Бакинским и Шамкирским армейскими корпусами. В 2020 году приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова был уволен в запас.

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Версия на азербайджанском языке Rövşən Əkbərovun həbsinin səbəbi məlum olub

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