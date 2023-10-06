Определена дата судебного заседания по уголовному делу Вагифа Хачатуряна

Заседание по уголовному делу Хачатуряна Вагифа Черкезовича, одного из участников геноцида, совершенного 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района членами незаконных армянских вооруженных формирований, будет проводиться под председательством

Заседание по уголовному делу Хачатуряна Вагифа Черкезовича, одного из участников геноцида, совершенного 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района членами незаконных армянских вооруженных формирований, будет проводиться под председательством судьи Джамала Рамазанова.

Как сообщает Report, предварительное заседание суда назначено на 13 октября.

Потерпевшими по делу признаны 58 граждан и исполнительная власть Ходжалинского района.

Отметим, что Вагиф Хачатурян в составе армянских воинских формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

Были убиты 25, ранены 14 азербайджанцев, а 358 жителей села стали беженцами. Было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках этого уголовного дела 29 июля он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.