Насмерть сбивший в Баку пешехода водитель является работником банка

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Сбивший в Баку пешехода и сбежавший с места происшествия водитель является сотрудником одного из банков.

Как сообщает Report, 22 ноября в 6 часов за рулем принадлежащего банку автомобиля Расул Атаев насмерть сбил на проспекте Зии Буниятова Наримановского района переходившего дорогу 25-30-летнего мужчину.

Р.Атаев сбежал с места аварии.

В результате расследований было установлено имя сбитого пешехода. Это - житель Хазарского района Надир Алиев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления полиции Баку и 17-го отделения полиции Наримановского РУП подозреваемый в совершении ДТП водитель автомобиля марки "Toyota", житель Гянджи Расул Атаев был задержан. Наримановское РУП ведет расследование.