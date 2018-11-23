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    Насмерть сбивший в Баку пешехода водитель является работником банка

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Сбивший в Баку пешехода и сбежавший с места происшествия водитель является сотрудником одного из банков. 

    Как сообщает Report, 22 ноября в 6 часов за рулем принадлежащего банку автомобиля Расул Атаев насмерть сбил на проспекте Зии Буниятова Наримановского района переходившего дорогу 25-30-летнего мужчину.

    Р.Атаев сбежал с места аварии. 

    В результате расследований было установлено имя сбитого пешехода. Это - житель Хазарского района Надир Алиев

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления полиции Баку и 17-го отделения полиции Наримановского РУП подозреваемый в совершении ДТП водитель автомобиля марки "Toyota", житель Гянджи Расул Атаев был задержан. Наримановское РУП ведет расследование. 

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