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    Напавшие на дом лица в масках связали владельца дома и членов его семьи скотчем

    Люди в масках унесли из дома деньги, драгоценности и два мобильных телефона

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе люди в масках напали на дом.

    Как сообщает Report, случай произошел в поселке Локбатан. 

    Согласно информации, трое в масках вошли в дом. Они связали скотчем Бахтияра Салманова 1976 года рождения, его отца Гасанхана Салманова 1947 года рождения и мать Самандари Салманову, заклеили им рот. Неизвестные ранили их ножом, взяли из спальни 2400 манатов, драгоценности на сумму 1000 манатов и два мобильных телефона и скрылись с места происшествия. 

    Подвергшиеся нападению лица госпитализированы в больницу. 

    В правоохранительных органах продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по данному факту. 

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