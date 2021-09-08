Наказана сотрудница Геранбойской больницы

Органы прокуратуры Азербайджана продолжают комплексные меры по борьбе с незаконными действиями, противоречащими процессу вакцинации.

Органы прокуратуры Азербайджана продолжают комплексные меры по борьбе с незаконными действиями, противоречащими процессу вакцинации.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Геранбойского района.

На основании обращения гражданина о незаконных действиях сотрудника Геранбойской центральной районной больницы в районной прокуратуре было проведено расследование.

В ходе расследования было установлено, что медсестра больницы Набат Алиева 24 июня имитировала процесс введения вакцины жителю района, который впоследствии был внесен в портал в качестве вакцинированного и в результате неиспользованная по назначению вакцина была потрачена впустую.

В отношении Набат Алиевой начато производство об административном правонарушении по статьям 211.1 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и 227 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях АР и направлено в суд на рассмотрение.

Решением Геранбойского районного суда на Набат Алиеву было наложено административное взыскание в виде 200 часов общественных работ.