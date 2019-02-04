 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Найдена мать брошенных в Барде на улице детей

    © Report

    Барда. 4 февраля. REPORT.AZ/ Найдена мать обнаруженных на улице Барды двух малолетних детей.

    Как сообщает карабахское бюро Report, после инцидента сотрудники Бардинского районного отделения полиции приступили в поисковым операциям в этом направлении.

    Стало известно, что матерью детей является жительница села Кемерли Газахского района Егяна Немат гызы Османова.

    Работающая в Бардинском районе Е.Османова сказала местному бюро Report, что не может финансово содержать детей и потому предприняла такой шаг: "Некоторое время я работала в кафе и чайных домах. Я нашла съемное жилье, за которое платила 2 маната в день. Потом я ушла с работы и не могла даже платить за аренду. Я знала, что хозяин дома выселит нас и потому сама сбежала ночью, а детей оставила дома. Потом владелец дома отдал детей моей коллеге, которая отвела нас в тот дом".

    По факту ведется расследование.

    Отметим, что в Бардинском районе у обочины дороги были обнаружены малолетние брат и сестра.

    По словам местных жителей, в момент обнаружения дети были безнадзорными.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi