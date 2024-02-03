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Находящийся в международном розыске экстрадирован из Венгрии в Азербайджан

Находящийся в международном розыске экстрадирован из Венгрии в Азербайджан 3 февраля осуществлена экстрадиция в Азербайджан еще одного находящегося в международном розыске.
Происшествия
3 февраля 2024 г. 09:55
Находящийся в международном розыске экстрадирован из Венгрии в Азербайджан

3 февраля осуществлена экстрадиция в Азербайджан еще одного находящегося в международном розыске.

Как сообщили Report в министерстве юстиции, Али Гусейнов, обвиняемый в мошенничестве с причинением крупного ущерба (статья 178.3.2 Уголовного кодекса АР) задержан в Венгрии.

На основании запроса министерства А.Гусейнов был экстрадированиз Венгрии в Азербайджан и помещен в Бакинский СИЗО по решению суда.

Отметим, что в прошлом месяце из Колумбии был экстрадирован еще один находящийся в международном розыске, также согласован вопрос об экстрадиции в Азербайджан из европейских государств 2 лиц, совершивших кибер - и имущественные преступления.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Macarıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

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