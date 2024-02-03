Находящийся в международном розыске экстрадирован из Венгрии в Азербайджан

3 февраля осуществлена экстрадиция в Азербайджан еще одного находящегося в международном розыске.

3 февраля осуществлена экстрадиция в Азербайджан еще одного находящегося в международном розыске.

Как сообщили Report в министерстве юстиции, Али Гусейнов, обвиняемый в мошенничестве с причинением крупного ущерба (статья 178.3.2 Уголовного кодекса АР) задержан в Венгрии.

На основании запроса министерства А.Гусейнов был экстрадированиз Венгрии в Азербайджан и помещен в Бакинский СИЗО по решению суда.

Отметим, что в прошлом месяце из Колумбии был экстрадирован еще один находящийся в международном розыске, также согласован вопрос об экстрадиции в Азербайджан из европейских государств 2 лиц, совершивших кибер - и имущественные преступления.