Находящегося в международном розыске уроженца Грузии экстрадируют в Азербайджан

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Кривом Роге задержан 33-летний уроженец Грузии, находящийся в международном розыске по линии Интерпола.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Днепропетровской области Украины.

Установлено, что задержанный был объявлен в международный розыск подразделением полиции Товузского района Азербайджана, на территории которого он совершил хулиганство и исчез.

Решается вопрос об экстрадиции мужчины в Азербайджан.