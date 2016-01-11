Находящаяся под арестом дочь бывшего главы исполнительной власти подала кассационную жалобу

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Обвиняемая в мошенничестве Нигяр Абдуллаева подала кассационную жалобу в Верховный суд против приговора в ее отношении.

Как сообщает Report, кассационная жалоба будет рассмотрена 12 января под председательством судьи Гюльзар Рзаевой.

Отметим, что Нигяр Абдуллаева 1982 года рождения, являющаяся дочерью бывшего главы Сальянского района Сейрана Сейранова, до сентября 2014 года была начальником протокольного отдела министерства экономического развития. Она обвиняется в присвоении путем мошенничества 500 тыс. манатов. Н.Абдуллаева под предлогом создания туристического агентства взяла деньги у 19 человек и не вернула их.

22 сентябре этого года Н.Абдуллаева, обвиняемая по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК, была приговорена к 8 годам лишения свободы. Не согласившись с решением, Н.Абдуллаева подала апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд. Не согласившись также с решением апелляционного суда, Н.Абдуллаева подала кассационную жалобу в Верховный суд против решения апелляционного суда.