Находившиеся в иракской тюрьме азербайджанские дети возвращены в Грузию - ВИДЕО

Тбилиси. 14 октября. REPORT.AZ/ Находившиеся в тюрьме в Ираке малолетние дети гражданки Грузии азербайджанского происхождения, приговоренной к пожизненному заключению, сегодня были доставлены в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, детей (2, 5 и 6 лет), вернувшихся из Ирака, встретили родные и министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, которая пришла в аэропорт вместе со своим ребенком.

25-летняя Шалаля Самедова жительница села Генджели, Лагодехиского района Грузии. Ш.Самедова отбывает пожизненное заключение из-за того, что её муж, гражданин России азербайджанского происхождения, был боевиком террористической группировки ИГИЛ. Несмотря на то, он погиб в ходе боевых действий, согласно законам Ирака, Ш.Самедова была приговорена к пожизненному заключению по единственному обвинению — в супружестве с лицом, обвиняемым в терроризме.

Согласно иракским законам, малолетние дети до достижения определенного возраста содержатся в тюрьме вместе с матерью, после чего их отдают в местный детский дом.

Родители женщины не видели ее 7 лет.

О трагической истории 25-летней азербайджанки министр юстиции Грузии узнала год назад от посла Грузии в Ираке Гии Табатадзе.

23 мая 2018 года министр юстиции Грузии Тея Цулукиани лично навестила Ш.Самедову в Центральной женской тюрьме Ирака в Багдаде, и получила от нее подтверждение, что она хотела бы отправить детей в Грузию к своим родителям. По словам Цулукиани, вопрос передачи детей нужно было решать оперативно, так как наступал возраст их отчуждения в детский дом.



По словам Тея Цулукиани, Ш.Самедова — единственная заключенная гражданка Грузии в Ираке, родившаяся в Грузии и чьи родители проживают в Грузии по сей день.

В ходе визита в Багдад Тея Цулукиани, министры юстиции Грузии и Ирака договорились о совместной работе над перспективой пересмотра в будущем приговора по делу гражданки Грузии.

Джамиля БАБАЕВА

