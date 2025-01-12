О нас

Находившаяся в коме после ринопластики Назрин Мансурова скончалась

Находившаяся в коме после ринопластики Назрин Мансурова скончалась Назрин Мансурова, впавшая в кому после ринопластики (операции на носу - ред.), скончалась сегодня.
Происшествия
12 января 2025 г. 14:06
Находившаяся в коме после ринопластики Назрин Мансурова скончалась

Назрин Мансурова, впавшая в кому после ринопластики (операции на носу - ред.), скончалась сегодня.

Об этом Report сообщили в Liv Bona Dea, где она проходила лечение.

Согласно информации, Н. Мансурова 5 января поступила в реанимационное отделение госпиталя в критическом состоянии. Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, проводилось интенсивное лечение. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась, не приходя в сознание.

Напомним, что ранее родственники Мансуровой распространили в соцсетях информацию о том, что девушка впала в кому после ринопластики. Семья девушки утверждала, что у нее развился абсцесс мозга из-за халатности хирурга, что и стало причиной комы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Burun əməliyyatından sonra komaya düşən Nəzrin Mansurova vəfat edib

Другие новости из категории

В Сумгайыте в сгоревшем автомобиле обнаружено тело мужчины
В Сумгайыте в сгоревшем автомобиле обнаружено тело мужчины
12 января 2025 г. 09:03
Движение транспорта в Билясуваре и Джалилабаде затруднено из-за тумана
Движение транспорта в Билясуваре и Джалилабаде затруднено из-за тумана
12 января 2025 г. 01:37
МЧС: Пожар в мебельном цеху в Гяндже потушен, пострадавших нет
МЧС: Пожар в мебельном цеху в Гяндже потушен, пострадавших нет
11 января 2025 г. 21:41
В Гаджигабуле автомобиль сбил насмерть пешехода
В Гаджигабуле автомобиль сбил насмерть пешехода
11 января 2025 г. 20:56
В Гяндже житель Кяльбаджарского района получил ножевое ранение
В Гяндже житель Кяльбаджарского района получил ножевое ранение
11 января 2025 г. 20:06
Установлены личности погибшего и пострадавшего в ДТП в Кюрдямире
Установлены личности погибшего и пострадавшего в ДТП в Кюрдямире
11 января 2025 г. 19:01
В Сабирабаде четыре человека пострадали при падении автомобиля в канал
В Сабирабаде четыре человека пострадали при падении автомобиля в канал
11 января 2025 г. 18:37
В Нахчыване обнаружены боеприпасы
ФотоВ Нахчыване обнаружены боеприпасы
11 января 2025 г. 15:53
В Баку расследуют инцидент с пациенткой, впавшей в кому после операции
В Баку расследуют инцидент с пациенткой, впавшей в кому после операции
11 января 2025 г. 15:48
В Баку задержан мужчина, расплачивавшийся в магазинах поддельными купюрами
В Баку задержан мужчина, расплачивавшийся в магазинах поддельными купюрами
11 января 2025 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi