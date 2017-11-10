Награждены сотрудники Центра стратегических исследований - СПИСОК

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников Центра стратегических исследований при президенте Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 10-летнего юбилея создания Центра стратегических исследований при президенте Азербайджанской Республики и за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни страны медалью "Терегги" награждены следующие сотрудники Центра:
Пашаева Гюльшан Мамедали гызы
Аллахъярова Таира Бекир гызы
Велиев Джавид Исмаил оглу
Мухаммади Месиага Ахмед оглу
Садыхов Исмаил Энвер оглу.
News DepartmentАвтор новости
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