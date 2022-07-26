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Надир Адилов: В отношении 60 медиаторов проведено дисциплинарное производство

Надир Адилов: В отношении 60 медиаторов проведено дисциплинарное производство "С начала деятельности Совета по медиации дисциплинарное производство проведено в отношении 60 медиаторов".
Происшествия
26 июля 2022 г. 11:58
Надир Адилов: В отношении 60 медиаторов проведено дисциплинарное производство

"С начала деятельности Совета по медиации дисциплинарное производство проведено в отношении 60 медиаторов".

Как сообщает Report, об этом председатель Совета медиации Азербайджана Надир Адилов заявил в ходе общественной дискуссии на тему "Роль государственных органов и работодателей в успешном урегулировании трудовых споров в процессе медиации".

Он сообщил, что 8 из 60 медиаторов были отстранены от деятельности на 6 месяцев, 1 медиатор был отстранен на 3 месяца, а 14 медиаторам объявлен выговор.

Н.Адилов отметил, что действия 30 медиаторов не нарушали требований закона "О медиации", поэтому дисциплинарное производство в отношении них было прекращено: "Расследование в отношении одного медиатора продолжается".

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Версия на азербайджанском языке Nadir Adilov: "İndiyədək 60 mediator barəsində intizam icraatı aparılıb"

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