Начинается судебный процесс над дочерью бизнесмена, перерезавшей горло своей сестре

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Обнародовано время проведения судебного процесса над девушкой, обвиняемой в убийстве своей сестры.

Как сообщает Report, подготовительное судебное заседание по уголовному делу Парваны Этибар гызы Нуриевой 1995 года рождения, обвиняемой в убийстве сестры Гюнель Этибар гызы Нуриевой 1993 года рождения, назначено на 15 октября.

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям будет председательствовать судья Эльдар Исмаилов.

Отметим, что случай произошел в октябре 2014 года. 20-летняя Гюнель Нуриева была убита своей младшей сестрой Парваной Нуриевой в квартире по улице Худу Мамедова, 18, где семья проживала. П.Нуриева нанесла своей сестре 22 ножевых ранения, после чего перерезала ей горло.

Она обвиняется по ст.120.1 (умышленное убийство) УК.

Сестры Нуриевы являются дочерьми бизнесмена Этибара Нуриева.