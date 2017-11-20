Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ На этой неделе начинается суд по делу Наиля Аллахвердиева, совершившего в Баку ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, следствие уголовного дела в отношении Н.Аллахвердиева подытожено и передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело передано в производство судьи Ахмеда Гулиева, подготовительное заседание назначено на 24 ноября.

Отметим, что ранее министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура республики распространили совместное официальное заявление в связи с трагедией, произошедшей 3 августа на проспекте Гейдара Алиева в Баку. В сообщении говорится, что 3 августа в районе 21:00 на территории Наримановского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля марки Merсedes-Gelandawagen, управляемого неизвестным водителем. В результате ДТП два человека погибли и двое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ст. 264 (побег с места происшествия) Уголовного кодекса, по делу осуществлены неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В ходе просмотра кадров с камер наблюдения, установленных на территории, где произошла авария, было полностью подтверждено, что за рулем автомобиля марки Mercedes-Gelandawagen находился житель города Баку Наиль Эльман оглу Аллахвердиев 1994 г.р. По приговору суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Кроме того, было установлено, что в этот момент там находился житель Баку Мирмухамед Аловсат оглу Исмайлов, водитель автомобиля марки Mazda, который совершая автохулиганские действия на высокой скорости, нарушал общественный порядок. В отношении него была избрана мера в виде административного ареста сроком на 1 месяц.

"В связи с этим отмечаем, что все еще встречаются госчиновники и члены их семей, которые не делают выводов из неоднократных серьезных предупреждений президента Ильхама Алиева и не останавливаются перед самоуправством и совершением преступлений. Министерство внутренних дел и Генпрокуратура республики еще раз сообщает, что независимо от занимаемой должности, заслуг и авторитета в отношении каждого чиновника и членов его семьи, которые игнорируют известные требования главы государства, своими действиями проявляют откровенное неуважение к обществу, грубо нарушают правила, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законодательством", - сообщалось в совместном заявлении.