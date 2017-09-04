Начинается суд на основе жалобы матери и сына, совершивших мошенничество в отношении владельца Bizim Market

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Обнародовано время судебного заседания для рассмотрения апелляционной жалобы по приговору в отношении Сахиба Гулиева и его матери Хаджар Гулиевой, обвиненных в мошенничестве в отношении владельца сети маркетов Bizim Market Расима Салманова.

Как сообщает Report, заседание состоится в Бакинском апелляционном суде 7 сентября.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Сахибхана Мирзаева.

Отметим, что С.Гулиев был задержан на основе жалобы, поданной в Главное управление полиции города Баку владельцем сети Bizim Market Расимом Салмановым 17 декабря 2015 года, в его отношении возбудили уголовное дело. В жалобе Р.Салманов отмечает о присвоении С.Гулиевым принадлежащих ему 2 млн. 116 тыс. 300 манатов путем мошенничества.

3 февраля этого года в Хатаинском районном суде в отношении С.Гулиева избрали меру наказания в виде ареста на 3 месяца.

Он обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере) УК.

Бакинским судом по тяжким преступлениям С.Гулиев был лишен свободы сроком на 11 лет, Х.Гулиева – 10 лет и 6 месяцев. Недовольные приговором они подали апелляционную жалобу.